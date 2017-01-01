В Прикамье начался день траура В связи с трагедией в Соликамске всем учреждениям края рекомендовано отменить развлекательные мероприятия

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В Пермском крае начался день траура по погибшим в шахте СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в Соликамске. Соответствующий указ губернатор Пермского края Максим Решетников подписал вчера, 23 декабря, когда стало понятно, что горняков не спасти.

Учреждениям культуры и телекомпаниям Пермского края рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Также глава региона подписал распоряжение правительства о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн руб. Отдельно дано поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Самое важное, что выплатами наша помощь только начинается. Очень важно сейчас каждую семью взять на сопровождение, у погибших остались малолетние дети. В первую очередь, фокус на детях, жёнах, родителях — со вчерашнего дня работа с ними уже началась, и она будет продолжена, пока будет необходимость. Нам дано два поручения: оказать максимальную поддержку родным и близким и объективно и всестороннее изучить причины возникновения ситуации».

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты «Уралкалия» СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной стало возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Спасти их не удалось, они погибли. СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек). Позднее дело было передано в Центральный аппарат СК. Глава СК России Александр Бастрыкин взял его расследование на личный контроль.