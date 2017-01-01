Из шахты СКРУ-3 начали поднимать тела погибших

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Из шахты «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске начали поднимать тела девятерых погибших. Первое тело было поднято на поверхность ориентировочно в 16 часов по местному времени. К 18 часам поднято три тела. Это стало возможным после полной ликвидации очагов горения в шахте. Все тела требуют опознания, так как в момент трагедии в столбе шахты поднялась температура, в несколько раз превышающая порог жизнедеятельности человека.

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Утром 23 декабря они были объявлены погибшими, позже были обнаружены тела всех погибших. 24 декабря в Пермском крае объявлен днём траура.