В рамках расследования трагедии в Соликамске задержаны четыре работника ФГУП Александр Бастрыкин взял дело о гибели рабочих под личный контроль

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Александр Бастрыкин

Фото: Следственный комитет России

В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата Следственного комитета России.

Кроме того, по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства. Ход расследования поставлен Председателем СК России на личный контроль.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края при производстве работ произошло задымление. В шахте в это время находились 9 сотрудников подрядной организации, которые в результате пожара погибли. Позже вечером того же дня следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек).

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается документация. Полученные в ходе осмотра данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ. Проводятся иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.