«Уралкалий» выплатит семьям погибших по 3 млн рублей

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Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов заявил о том, что семьям погибших горняков будет выплачено по 3 млн руб. Его обращение размещено на официальном сайте «Уралкалия»:

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших работников ФГУП «Управление строительства № 30» в связи с трагическими событиями, произошедшими 22 декабря в Соликамске. Скорбь утраты невозможно возместить. Эта страшная трагедия для всех нас, всего региона. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших строителей. Компанией «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 млн руб. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период».

Напомним, в начале одиннадцатого утра 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом еще девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Утром 23 декабря они были объявлены погибшими, позже были обнаружены тела всех погибших. 24 декабря в Пермском крае объявлен днём траура.