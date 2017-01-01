Возгорание произошло в технологических пазухах СКРУ-3

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Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о некоторых деталях происшествия на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске. Об этом он рассказал сегодня, 23 декабря, рано утром в сообщении, записанном на месте происшествия, которое затем распространили в социальных сетях.

По словам главы региона, первый сигнал о задымлении и пожаре поступил примерно в 12:50 по местному времени по линии МЧС. После разговора с гендиректором «Уралкалия» Дмитрием Осиповым стало понятно, что ситуация крайне серьёзная, и губернатор принял решение сам выдвинуться на место происшествия и дал соответствующие поручения министерствам.

Возгорание случилось на глубине 365 метров, полная глубина шахты — 450 метров. Выяснилось, что изначально на шахте работали 17 человек, девять из них оказались в опасной зоне в момент задымления. Восьми удалось выйти через соседние стволы шахты. Первые попытки спуститься вниз не увенчались успехом, поскольку температура воздуха в стволе шахты поднялась до 70 градусов. После шестой попытки пробиться к оставшимся внизу горнякам стало понятно, что шансов спасти их нет.

В самой шахте велись работы по её бетонированию — шахта ещё строится, а не эксплуатируется. Ствол шахты и технологические пазухи, через которые поднималась порода, были обработаны специальным герметиком-полиуретаном. «Работы шли в пазухах шахты, именно там произошло возгорание. Это стало большой проблемой: лишь небольшая часть воды, которая подавалась сверху для тушения, попадала в эти пазухи и способствовала ликвидации пожара», — сообщил глава региона.

Он также заявил, что вчера докладывал о ситуации председателю правительства России Дмитрию Медведеву.