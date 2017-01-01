Продолжаются поиски тела девятого горняка, погибшего в шахте «Уралкалия»

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Фото: МЧС России по Пермскому краю

Спасатели продолжают поиск тела девятого рабочего, погибшего на шахте «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске в результате случившегося 22 декабря пожара.

Об этом представителям СМИ сообщили в оперативном штабе на месте происшествия. Ранее сообщалось, что тело девятого рабочего найдёно, однако позже эту информацию опровергли.

«Изменений по ситуации нет. Пожар тушат, девятого ищут», — сообщили в штабе. Его работу возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как заявила пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко, к месту происшествия выехали родственники погибших рабочих из Башкирии. Им будет оказана вся необходимая помощь.

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