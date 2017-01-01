В Соликамске отменены все развлекательные мероприятия из-за трагедии на руднике

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В Соликамске 23 и 24 декабря отменены все развлекательные мероприятия в городе. Об этом сообщили в городской администрации. Решение было принято утром 23 декабря. Причиной стала трагедия в шахте рудника «Уралкалия» СКРУ-3.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Днём 22 декабря СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть трёх и более человек).

В декабре прошлого года объект был передан подрядной организации ФГУП УС-30 для строительных работ. Все погибшие горняки были сотрудниками этой организации.