ФГУП, где работали погибшие горняки, выплатит их семьям по 2 млн руб. компенсации

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Начальник ФГУП «Управление строительства №30» (Башкортостан) выразил соболезнования и попросил прощения у семей горняков, погибших в шахте «Уралкалия» 22 декабря.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», принято решение о единовременной выплате семьям по 2 млн руб. на каждого погибшего. Кроме того, на каждого иждивенца предполагается выплата в размере среднемесячного заработка за прошедший год, добавил начальник УС-30. Причины пожара он не прокомментировал.