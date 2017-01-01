Названы имена восьми погибших горняков Их тела обнаружили при седьмом заходе спасателей в шахту

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Как сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, среди погибших были жители Пермского края, Башкирии, Краснодарского края. Два тела были найдены на первом уровне, на втором уровне и третьем уровнях — тела ещё шести человек. Напомним, всего в шахте были заблокированы девять человек. В пресс-службе уточнили, что спасатели готовятся к ещё одному спуску. «Пожар ещё тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь порядка 30 кв. м. Спускается следующая группа, с собой три установки пожаротушения», — заявили в оперативном штабе.

Список погибших горняков:

1. Беклинев Сергей, 1983 года рождения, Соликамск;

2. Панов Алексей, 1983 года рождения, посёлок Усово;

3. Богатырёв Александр, 1974 года рождения, Соликамск;

4. Прошкин Илья, 1992 года рождения, посёлок Усово;

5. Кнаук Виктор, 1984 года рождения, посёлок Сараны;

6. Игнатенко Сергей, 1977 года рождения, Гуково;

7. Тоньшин Сергей, 1961 года рождения, Уфа;

8. Абрамов Антон, 1980 года рождения, Уфа;

9. Чубенко Александр, 1985 года рождения, Краснодарский край.



