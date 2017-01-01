Родственникам погибших горняков окажут помощь Максим Решетников принёс соболезнования в связи с гибелью строителей в шахте СКРУ-3

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Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате возгорания в шахте рудника «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске.

«Было сделано всё возможное для вызволения строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить огонь. Спасатели говорят, что шансов нет. Искренне соболезную родным и близким. Окажем всю возможную помощью родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующее распоряжение министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается», — написал глава Прикамья в своем Instagram. -

Как сообщила зампредседателя правительства Пермского края по социальным вопросам Татьяна Абдуллина, в оперативном штабе организовано оказание психологической помощи родственникам заблокированных горняков. Всем пострадавшим при пожаре, а также их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщили ранее в оперативном штабе, на объекте организованы все возможные спасательные мероприятия. На месте работают горноспасатели. К руднику были направлены силы и средства городского звена РСЧС, пожарно-спасательные подразделения. В общей сложности, включая опер штаб МЧС и ЦУКС, задействовано 125 человек личного состава и 29 единиц техники.

По информации диспетчера, все девять человек, оставшиеся в стволе шахты — сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30. По словам представителей ПАО «Уралкалий», задымление связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты (горит монтажная пена, строительный мусор).

В ПАО «Уралкалий» отмечают, что с декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения строительных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.