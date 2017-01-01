На место аварии в Соликамске прибыл губернатор и глава краевого СКР Под землей остаются девять человек

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На место аварии на руднике «Уралкалия» в Соликамске прибыли губернатор Пермского края Максим Решетников и руководитель регионального СКР Сергей Сарапульцев. По данным «Коммерсант-Прикамье», уголовное дело по факту случившегося может быть возбуждено сегодня или завтра. Кроме того туда выехали и.о. министра здравоохранения Оксана Мелехова и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Напомним, сегодня утром в шахте рудника «Уралкалия» в Соликамске произошёл пожар. По одной из версий случившегося является вспышка метана. По информации издания, она не подтверждается — по данным МЧС, пожар мог случиться из-за возгорания монтажной пены.

В настоящий момент под землей остаются девять горняков, связи с ними нет. Как сообщили в краевом МЧС, все силы и средства спасателей находятся в полной боевой готовности на месте происшествия, где случилось возгорание. О готовности оказать помощь в спасательной операции заявили горноспасатели новосибирского отряда МЧС России.

На место спасательных работ также прибыли бригада психологов МЧС России в составе трех человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы, бригады скорой помощи.