В шахте Уралкалия произошёл пожар Под землёй заблокированы девять человек

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Калийная шахта

Фото: Администратор

newsko.ru

В шахте «Уралкалия» произошло возгорание метана. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб. В пресс-службе компании подтвердили факт возгорания. Задымление произошло 22 декабря в районе 10:00 по московскому времени в четвёртом стволе СКРУ-3. В компании не уточнили, что это именно метан.

В момент возникновения пожара в шахте велись работы и находились люди. Восемь горняков были выведены на поверхность. Сейчас в стволе шахты в зоне задымления на глубине более 300 метров остаются девять человек. Связи с ними нет.

В компании уточнили, что все они являются сотрудниками подрядной организации. С декабря 2017 года объект был передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением требований промышленной безопасности и охраны труда.

На место происшествия выехали губернатор Пермского края Максим Решетников, и.о. министра здравоохранения Оксана Мелехова и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Работают экстренные и аварийные службы, на месте дежурят девять бригад скорой помощи и бригада службы медицины катастроф. В Соликамске в режиме готовности находятся отделение реанимации, в Березниках - отделение реанимации, токсикологии и ожоговое отделение.

Спасательные мероприятия продолжаются.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск. В основном производственном подразделении компании работают порядка 11 тыс. сотрудников. Акции ПАО «Уралкалий» обращаются на Московской бирже.