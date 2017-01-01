В пермской школе №132 при поддержке «УРАЛХИМа» оборудован кабинет экологии

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В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — детям» и за счёт средств регионального бюджета в подшефной предприятию школе №132 отремонтирован и оснащён цифровым оборудованием экологический класс.

Помещение находилось в аварийном состоянии и было закрыто по предписанию надзорных органов. Однако благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» в кабинете выполнены все необходимые ремонтные работы: приведены в порядок пол и стены класса, установлен подвесной потолок, заменены светильники. Закуплена новая мебель.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Поддержка подшефных учебных заведений — одно из важных направлений социальной работы для компании «УРАЛХИМ». Мы развиваем сотрудничество в области профессиональной подготовки учеников и педагогов, решаем вопросы, касающиеся материально-технического оснащения. Будем продолжать эту работу и в дальнейшем.

Средства краевого бюджета привлечены в рамках выполнения задачи по цифровизации образовательного процесса, поставленной Президентом РФ. Особенность обновлённого класса экологии — это высокотехнологичная начинка. Занятия здесь проходят с использованием интерактивного стола, в котором столешница — это сенсорный экран с диагональю 55 дюймов. Его можно передвигать и трансформировать в доску. Также есть интерактивная компьютерная панель с диагональю 70 дюймов. Для учеников — индивидуальные планшеты и док-станции к ним: когда они соединяются, то становятся ноутбуками. Всё это объединено программным обеспечением, включающим уроки по окружающему миру для 1—4-х классов.

Наталья Лестова, консультант министерства образования и науки Пермского края:

— Благодаря активной позиции руководства школы №132 развивается материально-техническая база учебного учреждения. На реализацию этого проекта были привлечены как средства краевого бюджета, так и спонсорская помощь. Такой подход — залог успешного развития.

Добавим, пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» взял шефство над школой №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля в 2013 году. С этого времени реализован ряд совместных проектов по ремонту помещений и благоустройству пришкольной территории, в частности, отремонтированы конференц-зал, кабинет химии, облагорожена пришкольная территория.

Лариса Рябова, директор школы №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля:

— Мы благодарны министерству образования и науки Пермского края и компании «УРАЛХИМ» за поддержку этого проекта. Современно оборудованный кабинет экологии в совокупности с «Природной лабораторией» на пришкольной территории позволят сделать уроки по окружающему миру для младших школьников яркими и запоминающимися.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»