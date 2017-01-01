Объявлен конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантной должности председателя Пермского краевого суда. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте коллегии. Заявление и документы от желающих побороться за этот пост принимаются до 28 января.
Напомним, с 2007 года председателем Пермского краевого суда является Владимир Вельянинов. Срок его полномочий истекает 29 августа 2019 года.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться