Объявлен конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Копышко

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантной должности председателя Пермского краевого суда. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте коллегии. Заявление и документы от желающих побороться за этот пост принимаются до 28 января.

Напомним, с 2007 года председателем Пермского краевого суда является Владимир Вельянинов. Срок его полномочий истекает 29 августа 2019 года.