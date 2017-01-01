В молодёжной организации «Азота» подвели итоги года

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Фото: пресс-служба компании

Совет активной̆ молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лидеров» провёл отчётно-выборную конференцию, где были подведены итоги работы за 2018 год.

Мероприятие началось с выступления директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрея Семенюка, который̆ рассказал молодёжи о производственных успехах предприятия в 2018 году:

— Перед коллективом завода стояли амбициозные задачи. Они касались выполнения инвестиционной̆ программы во всех подразделениях филиала, стабилизации аммиачного производства. За достижениями предприятия стоит добросовестная работа каждого сотрудника, и опытного, и молодого. Отмечу, что 42% коллектива предприятия сегодня — работники в возрасте до 35 лет. Наша молодёжь успевает всё: и выполнять производственный план, и активно участвовать в общественной жизни города Березники и Пермского края, поддерживая положительный имидж компании.

Совет активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров» был создан 10 лет назад. Сейчас молодёжная организация уже известна не только в Березниках, но и в Пермском крае. Сегодня она работает по нескольким направлениям: гражданско-патриотическое, информационное, культурно-досуговое, научно-производственное, спортивно-туристическое. Особо необходимо отметить активное взаимодействие молодых азотчиков с ветеранами предприятия. Активисты «Лиги лидеров» проводят с ними совместные спортивные и интеллектуальные игры, оказывают адресную помощь пожилым людям, активно участвуют в общественных мероприятиях, городских и краевых акциях. Не случайно в декабре этого года в городском совете ветеранов ознакомились с опытом совместной работы молодёжи и старшего поколения «Азота» и высоко оценили их взаимодействие.

В 2018 году молодёжь филиала «Азот» поддержала городские мероприятия, которые были приурочены к Году экологического волонтёра, Дню Победы, 1 Мая, участвовала в квестах «Чистые игры» и в экологических форумах. На счету «Лиги лидеров» также десятки проведённых спортивных событий, как городских, так и заводских. Например, конкурс самодельных плавательных средств «Полундра» и семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья».

На конференции были выбраны кураторы направлений на следующий̆ год. Активистам вручили благодарственные письма.

Венера Мухатаева, председатель совета активной̆ молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лидеров»:

— Сегодня наша «Лига лидеров» объединяет наиболее активных, инициативных и творческих азотчиков. Работа совета активной̆ молодёжи филиала «Азот» направлена на вовлечение молодых сотрудников предприятия в процессы производства, развитие корпоративной культуры.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»