Сотрудника подрядной организации строительства ЖК «Любимов» арестовали за вымогательство

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Сотрудник компании «Стройтрансгаз» — генерального подрядчика строительства двух домов ЖК «Любимов» в Березниках — взят под арест 20 декабря. Как сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края, его подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у субподрядчика.

«Министерство строительства и Корпорация развития Пермского края намерены оказывать полное содействие правоохранительным органам в расследовании данной ситуации и представлять всю необходимую информацию для искоренения случаев коррупции на краевых стройках», — говорится на сайте краевого минстроя. Напомним, АО «Стройтрансгаз» (дочерняя компания ПАО «Газпром») ведёт строительство двух 19-этажных домов в квартале №6 в правобережной части Березников. Общая площадь жилой застройки превысит 86 тыс. кв. м.