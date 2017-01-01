Тариф за вывоз мусора для многоквартирных домов в Прикамье составит 3 руб. 39 коп.

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Сегодня, 20 декабря, на заседании постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса министр ЖКХ Александр Шицын сообщил, что тариф регоператора по обращению с ТКО составит 1840 руб. за тонну.

По словам министра, размер ежемесячной платы для населения будут рассчитывать двумя способами: в многоквартирном доме тариф составит 3 руб. 39 коп. за 1 кв. м, а в индивидуальных домах плата составит 71 руб. с каждого собственника независимо от площади домовладения.

Напомним, с 1 января край переходит на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.