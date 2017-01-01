Сергей Капков включён в совет по культуре при губернаторе Пермского края Соответствующий указ подписал глава региона

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Сергей Капков

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил состав совета по культуре при главе Прикамья. В его состав вошёл экс-руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. Соответствующий указ подписал Максим Решетников 14 декабря, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 декабря.

Предполагается, что Капков будет заниматься культурными проектами, в том числе приуроченными к 300-летнему юбилею Перми.

Сергей Капков был депутатом Госдумы четвёртого и пятого созывов, руководителем московского парка им.Горького, а в 2011—2013 годах возглавлял столичный департамент культуры.

Председателем совета по культуре при губернаторе утверждён сам Максим Решетников. Его заместителями стали министр культуры края Вячеслав Торчинский и вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков.