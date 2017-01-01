Росавиация одобрила заявку на полёты из Перми в Ереван

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило заявку авиакомпании «ЮВТ Аэро» на полёты по маршруту «Пермь-Ереван». Приказ об этом подписал и.о. руководителя Росавиации Андрей Беляков.

Предполагаеся, что полёты по маршруту будут выполняться трижды в неделю. Точная дата запуска полётов пока не известна.

Отметим, что «ЮВТ Аэро» в 2018 году осуществляла полёты из Перми по четырём направлениям: Калининград, Краснодар, Геленджик, Батуми. Последние три направления значились лишь в летнем расписании. В зимнем остались полёты в Калининград.