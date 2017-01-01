«Парма» проиграла матч на Кубок России в Южно-Сахалинске

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Фото: vk.com/bazavostok65

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил в первом четвертьфинальном матче на Кубок России команде «Сахалин-65» — 69:79.

Отметим, что в Кубке России не имеют права играть легионеры, а учитывая травмы нескольких российских игроков в составе пермской команды, в заявке значились лишь восемь человек. Тем не менее «Парма» в первой половине матча вела игру, которая закончилась с преимуществом команды в 7 очков.

Затем хозяева постепенно перевели ход игры в свою пользу, но гости временами вырывались вперёд. Ршающей оказалась первая половина последней четверти, за которую «Восток-65» сделал рывок 17:0. Это и определило исход всего матча.

В составе «Пармы» самыми результативными оказались Платунов (21 очко), Жмако (16 очков, 14 подборов, 6 передач), Буланов (16 очков, 5 подборов), Винник (7 очков, 10 подборов).

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Думаю, что матч ещё не закончился, играть ещё 40 минут в Перми. На результате сказался перелёт. В первом тайме сыграли неплохо, потом не хватило сил, не забили свои броски. Очень приятное впечатление от Сахалина, от базы и болельщиков. Видно, что проделана хорошая работа. Люди, которые любят баскетбол, здесь занимаются этим, и это большой плюс для всего российского баскетбола.

Ответная игра состоится в Перми 10 января. Победитель всего противостояния попадёт в «Финал четырёх». Напомним, «Парма» является обладателем Кубка России — 2016.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ пермяки проведут 23 декабря в гостях с БК «Нижний Новгород».