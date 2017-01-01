Безопасность на объектах ЖКХ в Прикамье обеспечат более 2 тыс. сотрудников

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона в новогодние праздники могут быть задействованы более 2 тыс. сотрудников и более 780 единиц техники. Об этом на заседании правительства Пермского края заявил и. о. министра ЖКХ и благоустройства региона Александр Шицын, его слова приводит пресс-служба правительства.

Шицын сообщил, что в муниципальных образованиях Прикамья организована круглосуточная работа 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, а также обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования. По словам главы ведомства, во всех 47 муниципальных образованиях края круглосуточно функционируют единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС).

Губернатор Максим Решетников обозначил необходимость постоянного контроля за ситуацией в ЖКХ в предпраздничные и праздничные дни. Важно предотвратить чрезвычайные ситуации и, в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО, следить за своевременностью вывоза твёрдых коммунальных отходов.

По словам руководителя РСТ Антона Удальёва, в новогодние праздники вывоз ТКО на территории Пермского края будет осуществляться в штатном режиме.

В период праздников с 30 декабря по 8 января на территории Пермского края создан оперативный штаб по вопросам вывоза ТКО. Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом ТКО по телефону 236-90-55, а также на адрес электронной почты info@te.permkrai.ru

Кроме этого, информация о несвоевременном вывозе ТКО может быть принята ЕДДС, органами местного самоуправления по телефонам, определённым непосредственно в территориях.