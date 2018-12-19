Виталий Мутко ушёл с поста президента РФС

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Фото: Константин Долгановский

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Сообщение об этом опубликовано в твиттере организации.

Временно исполнять обязанности главы РФС будет Сергей Прядкин. Нового руководителя организации выберут на конференции, которая состоится в феврале 2019 года.

Виталий Мутко возглавлял Российский футбольный союз с перерывами порядка шести лет, с 2005 по 2009 год, а также с 2015-го по 2017-й. После этого он приостановил свою деятельность в связи с разбирательствами в Международном спортивном арбитраже, связанными с его отстранением от посещения Олимпиад.

Напомним, Виталий Мутко возглавляет оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми. Сейчас в регионе формируется план событий по подготовке к юбилею. Указ о праздновании 300-летия Перми 10 июля 2018 года подписал Президент России Владимир Путин.

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