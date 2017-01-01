В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.

Так, за 12 месяцев дебиторская задолженность по аренде сократилась на 70,6 млн руб., или на 13,5%. По данным на 12 декабря, общая сумма задолженности составляет 449,9 млн руб.

Специалисты департамента отметили и сокращение количества договоров аренды, по которым есть долги. С 1 января 2017 г. количество таких договоров уменьшилось на 824 ед., и на 12 декабря этого года таких договоров зафиксировано 4,1 тыс. ед., из которых 1,2 тыс. — действующие.

Текущая задолженность сократилась на 14,7 млн руб. (на 18,8 . На 12 декабря текущая задолженность составила 63,2 млн руб. (год назад составляла 78,2 млн руб., в 2016 г. — 113 млн руб).