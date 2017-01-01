АО «ПЗСП» продолжает акцию «Зимнее хранение»

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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

С 1 января 2019 года в России увеличивается НДС — успейте приобрести продукцию ПЗСП по старой цене и воспользоваться акцией «Зимнее хранение»

В новом году ставка налога вырастет с 18% до 20% от цены товара, в связи с этим вырастут цены на готовую продукцию, которую реализует ООО «Торговый дом ПЗСП».

Для того чтобы сделать переход на новый налог более простым для частных покупателей, АО «ПЗСП» ещё в сентябре вновь организовало программу «Зимнее хранение». Эта программа позволит оплатить блоки в 2018 году по старой цене, а забрать уже в 2019 году.

«Благодаря услуге отложенной поставки покупатели получат нужную продукцию точно к началу строительного сезона. Приобретя комплект строительных материалов сейчас, можно быть уверенным, что запланированный строительный сезон состоится, несмотря на изменение налоговой ставки», — отмечают в компании.

Стоит отметить, что квартиры от АО «ПЗСП» реализуются без НДС, поэтому немедленного повышения цен на объекты не будет. Однако в связи с увеличением стоимости строительных материалов рост цен всё-таки произойдёт.

Более подробную информацию можно узнать по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-7977 либо на сайте компании http://pzsp.ru/.

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