Предновогодний прямой эфир Максима Решетникова собрал 6,4 тыс. зрителей

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Глава региона раскрыл статистику последнего прямого эфира в социальной сети Instagram 18 декабря, во время которого он ответил на вопросы жителей Пермского края. При единовременном количестве пользователей порядка одной тысячи человек в общем за общением губернатора с людьми наблюдали свыше 6,4 тыс. человек.

За час прямого эфира губернатор успел ответить на 50 вопросов жителей. В частности, прикамцев интересовали вопросы по вывозу мусора.

«С 1 января правила вывоза твёрдых бытовых отходов меняются. Пермский край выбрал регионального оператора, а он, в свою очередь, — подрядчиков, и не всегда они совпали с теми, которые вывозят мусор сейчас. Поэтому сейчас за оставшиеся 1,5 недели компании, у которых контракты заканчиваются, должны вывезти свои контейнеры, а компании новые должны свои контейнеры установить. Для того чтобы устранить возможные накладки по логистике, организован оперативный штаб. Он будет работать все новогодние праздники. Обращайтесь, будет стараться оперативно вопросы решать», — обозначил губернатор.

Также жителей интересовал вопрос предоставления ясельных групп для детей с полутора лет.

«При получении федеральных средств на строительство детских садов у нас есть обязательства по обеспечению детских садов ясельным группами. Другой момент, что у нас сейчас основная задача — обеспечить места в детских садах для детишек от трёх лет там, где они живут. Потому что формально у нас очереди нет, но часто дают путёвки в детские сады в отдалённых районах», — отметил глава.

Во время прямого эфира пользователи задавали самый широкий круг вопросов: от обновления пожарной техники и освещения до работы общественного транспорта и кадрах в школах и больницах.

В частности, губернатор дал поручение разобраться, почему в Берёзовском районе до сих пор не введён в эксплуатацию ФАП, построенный в прошлом году, а также проработать вопрос открытия автобусного маршрута до лыжной базы «Динамо». Жителей Нытвенского района интересовал вопрос, не лишатся ли сельские поселения поддержки при образовании Нытвенского городского округа. Глава региона заверил, что в территориях будет сохранена возможность решать административные вопросы на местах, а также иметь обратную связь с властями городского округа. Кроме того, Максим Решетников также поддержал идею одного из пользователей, чтобы подобные прямые эфиры на местах проводили и главы муниципалитетов.

В администрации главы региона отмечают, что прямые эфиры в социальной сети доказали свою эффективность. При этом жители, на чьи вопросы губернатор не успел ответить во время трансляции, получают необходимую информацию от профильных министров в течение нескольких суток после завершения прямого эфира.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края