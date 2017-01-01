Максим Решетников провёл очередной прямой эфир в Instagram Количество единовременно смотрящих трансляцию выросло в четыре раза

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл очередной прямой эфир в социальной сети Instagram, где отвечал на вопросы жителей региона.

Если в прошлый раз онлайн-трансляцию единовременно наблюдали порядка 250 человек, то в этот раз — уже больше тысячи. Пост с анонсом прямого эфира собрал под собой более 500 вопросов и комментариев жителей.

Глава региона отвечал не только на вопросы, которые отправляли заранее и во время самого прямого эфира, но и на те, которые были заданы ещё к прошлой пресс-конференции в подобном формате, однако ответить на которые не хватило времени.

Среди них — вопросы про создание ясельных групп для детей до трёх лет, детские пособия, платные парковки, проблемы с общественным транспортом в сельских территориях края и транспортное обслуживание в целом. Во время эфира люди жаловались губернатору на проблемы с социальными выплатами, нехватку специалистов в больницах и школах, свалки и отсутствие освещения в отдалённых районах Перми. Глава региона заверил, что по всем проблемным вопросам будут даны поручения соответствующим ведомствам, и пообещал держать на контроле их исполнение.

Кроме того, жителей интересовали планы по открытию бесплатных катков, дорожному строительству, трудоустройству молодёжи, строительству спортивных объектов, развитию районов Прикамья.

Следующий прямой эфир с ответами на вопросы жителей края глава региона проведёт уже в следующем году.