Гендиректор «Уралкалия» принял участие в работе Делового совета «Россия — Нигерия» ТПП РФ

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Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», принял участие в заседании Делового совета «Россия — Нигерия» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В ходе заседания Дмитрий Осипов в качестве действующего председателя Делового совета ТПП РФ и Адетокунбо Кайоде, занимающий должность gрезидента торгово-промышленной палаты Абуджи — столицы Федеративной республики Нигерия, подписали соглашение о взаимодействии между двумя организациями, направленное на расширение и развитие делового сотрудничества между российскими и нигерийскими предпринимателями.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Деловой совет предоставляет компаниям двух стран, вне зависимости от формы собственности, дополнительную возможность для расширения и диверсификации взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные и бизнес-проекты, и «Уралкалий» здесь не является исключением. Мы рассматриваем Африку, и в частности Нигерию, как очень перспективные рынки, где мы могли бы реализовать целый ряд мероприятий в рамках обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Деловой совет «Россия — Нигерия» ТПП РФ создан с целью обеспечения конструктивного диалога предпринимательских кругов России и Нигерии, заинтересованных в развитии российско-нигерийского делового сотрудничества, а также в усилении роли заинтересованных представителей бизнес-сообщества России при определении и реализации государственной политики в области российско-нигерийских экономических связей.

Среди основных задач, стоящих перед организацией, — установление контактов и совместная работа с общественными объединениями России и Нигерии, занимающими активную позицию по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе предоставление информационных услуг и оказание консультационной поддержки предпринимателям двух стран.

В настоящее время в состав Делового совета входят более 30 российских предприятий, работающих в различных направлениях производственной и торгово-экономической деятельности.