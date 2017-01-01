Муниципальная организация по демонтажу рекламы и НТО заработает в Перми в первом квартале 2019 года Для запуска новой структуры выделят 20 млн руб. из городского бюджета

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 18 декабря, депутаты приняли изменения в отдельные решения гордумы Перми в части проведения мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию и утилизации самовольно установленных и незаконно размещённых рекламных конструкций, вывесок на территории города.

Речь идёт о создании нового структурного подразделения в МКУ «Содержание муниципального имущества» — отдела по демонтажу в количестве 17 человек. Для запуска проекта из бюджета выделят порядка 20 млн руб., на которые организация будет содержаться в течение 2019 года.

Депутат Арсен Болквадзе сообщил, что ранее мэрии приходилось искать подрядчика на демонтаж с помощью конкурса. Так как этот процесс занимал много времени, мэрия решила его ускорить и создать на базе муниципального казённого учреждения специальное подразделение, которое будет заниматься демонтажем незаконных НТО и рекламных конструкций. Отдел должен приступить к работе с первого квартала 2019 года, после того как ему закупят необходимое оборудование. Демонтированные конструкции будут храниться на базе на ул. Волочаевской, после чего их будут реализовывать или возвращать собственникам, если они объявятся.

Напомним, с 1 января 2019 года в Перми начинает действовать новая схема расположения рекламы, включающая 916 конструкций. Сейчас в городе стоят ориентировочно 1,4 тыс. конструкций, из которых, по мнению мэрии, незаконными являются примерно 500 конструкций. Все договоры по ним закончатся до конца декабря этого года.