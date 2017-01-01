Гордума Перми утвердила бюджет города на 2019—2021 годы Из-за изменений параметров бюджета документ пришлось принимать в первом чтении дважды

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Сегодня, 18 декабря, депутаты городской думы Перми рассмотрели проект бюджета города Перми на ближайшую трёхлетку.

Между чтениями в документ внесли более 200 поправок. Дело в том, что в ноябре Заксобрание приняло во втором чтении проект краевого бюджета на 2019—2021 годы. В нём краевые власти дополнительно предусмотрели для Перми субсидии и субвенции, например на строительство и ремонт дорог, а также на предоставление жилых помещений детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, в главном финансовом документе края было сделано перераспределение средств на инвестиционные и приоритетные региональные проекты. Также администрации города пришлось увеличить размер расходов в связи с сокращением объёма средства из федерального бюджета по национальному проекту «Жильё и городская среда».

В результате основные параметры бюджета Перми по сравнению с первоначальной версией документа увеличились в 2019 году на 505,4 млн руб., в 2020 году — на 459,2 млн руб., и на 755,7 млн руб. — в 2021 году. Доходы в 2019 году составят 27,5 млрд руб., а расходы — 27,9 млрд руб. В 2020 году доходная часть запланирована в объёме 28,8 млрд, а расходная — в объёме 29,3 млрд руб. В 2021-м эти цифры составят 28,5 млрд и 28,9 млрд руб. соответственно.

Сегодня планировалось утвердить проект бюджета только во втором чтении. Но, как пояснила председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Наталья Мельник, внесённые между чтениями поправки изменяют параметры бюджета. Поэтому депутаты решили начать процедуру принятия бюджета с самого начала: отменить протокол ноябрьского голосования в первом чтении, проголосовать заново и только после этого принимать документ во втором чтении. В результате «за» принятие бюджета в первом чтении проголосовали 27 депутатов, а во втором — 26. Ещё два депутата в обоих случаях голосовали «против».