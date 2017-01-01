Власти Перми объявили аукционы на поставку 85 автобусов для муниципального автопарка

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Фото: Константин Долгановский

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил два аукциона на поставку автобусов для нужд МУП «Пермгорэлектротранс». Первый — начальной ценой 656 млн руб. на поставку 65 машин на дизельном топливе, второй — начальной ценой 226 млн руб. на поставку 20 машин на газовом. Оба аукциона пройдут 17 января.

Автобусы закупаются для нужд воссоздаваемого властями Перми муниципального автопарка общественного транспорта. Первые пять автобусов для «Пермгорэлектротранса» закупили ещё в начале сентября. Тогда цена составила 49,6 млн руб., или 9,9 млн руб. за единицу. Победителем торгов стало ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ».

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