В Юсьвинском районе 20 детей не имели доступа к дошкольному образованию

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Прокуратура Юсьвинского района Пермского края провела проверку по обращению жительницы села Мелюхино по факту нарушения прав несовершеннолетних на получение доступного дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в селе Мелюхино и близлежащих деревенях проживают 20 несовершеннолетних в возрасте до семи лет, которые в связи с отсутствием на территории села дошкольной образовательной организации не могут посещать муниципальные детские сады. При этом администрация районе не принимала меры для решения вопроса.

По результатам прокурорской проверки главе Юсьвинского района внесено представление. Требования прокурора удовлетворены. Власти района выдали детям путёвки в детский сад в Юсьве и организовали их подвоз на автобусе.