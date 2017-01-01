Губернатор наградил деятелей искусства Пермского края

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 17 декабря, в рамках Совета по культуре губернатор Пермского края Максим Решетников вручил государственные награды, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Нагрудный знак и удостоверение почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» вручены главному балетмейстеру Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алексею Мирошниченко, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — профессору Пермского государственного института культуры Виктору Ильеву.

«Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета — один из известных российских хореографов. Человек, много сделавший для развития пермского балета, развития театра и повышения имиджа Пермского края как третьей балетной сцены страны. Все работы, за которые вы берётесь, получают положительные отзывы у самых взыскательных ценителей искусства. И недавняя премьера балета «Баядерка» — ещё одно тому доказательство. Я поздравляю вас с заслуженным званием и желаю новых творческих успехов!» — поздравил Алексея Мирошниченко с залуженной наградой Максим Решетников.

Алексей Мирошниченко подчеркнул, что это первая награда Пермскому театру опера и балета за последние 17 лет.

Вручая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Виктору Ильеву, губернатор отметил, что профессор воспитал не одну достойную смену артистов, при этом сам добился успеха как талантливый режиссёр-постановщик. На сценах пермских театров Виктор Афанасьевич поставил около 30 спектаклей.