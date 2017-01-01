Объём промпроизводства Пермского края по итогам года может превысить 1,6 трлн руб.

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Фото: Константин Долгановский

В 2018 году продолжился рост промышленного производства в Пермском крае. Итоги промышленной отрасли региона обсудили на совместном заседании Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и Совета директоров промышленных предприятий Прикамья.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы с вами много встречались, обсуждали общие задачи, искали пути их решения. Организовывали выставки для крупных промышленных гигантов, развивали кооперационные связи, привлекали инвесторов на площадки технопарков, продвигали продукцию наших компаний за пределами страны. Индекс промпроизводства стабильно положительный второй год — 101,3%. По итогам года планируем выйти на рекордные за последние несколько лет объёмы производства — свыше 1,6 трлн руб. (+22,9%).

Алексей Чибисов, зампред правительства Пермского края:

— Драйверами роста промышленности в этом году является сфера обрабатывающего производства, а именно —металлургия с повышением производства на 29,4%, производство машин и оборудования, показывающее прирост 17,7%, и производство электрооборудования с увеличением на 11,2%.

Сегодня в крае реализуются 26 крупных промышленных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 534,1 млрд руб. По состоянию на конец третего квартала 2018 года, в их реализацию вложено уже 315,42 млрд руб., создано порядка 3 тыс. рабочих мест. Крупные проекты реализуются в химической промышленности, машиностроении, металлургии, фотонике, фармацевтической и нефтехимической промышленности, лёгкой промышленности, энергетике, целлюлозно-бумажном комплексе.

По словам Алексея Чибисова, в следующие годы власти края планируют работу по развитию промышленной кооперации. В частности, расширить работу по заключённым дорожным картам с «Газпромом» и «СИБУРом», а также выйти на новых партнёров, таких как «Газпромнефть».