В Перми бесхозяйные площади в ТЦ могут изъять в собственность города Например, в ТРК «Столица» мэрия поставила на учёт в режиме бесхозяйного имущества более 5 тыс. кв. м

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Сегодня, 14 декабря, на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал, как в городе ведётся работа по регистрации прав на объекты недвижимого имущества и постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков.

Как сообщил Виктор Агеев, мэрия начала нарабатывать опыт по постановке на учёт бесхозяйного имущества в крупных торговых комплексах. Это когда сумма зарегистрированных прав в большом объекте не соответствует его площади. «Мы начали с ТРК «Столица» и поставили на учёт в режиме бесхозяйного имущества более 5 тыс. кв. м. Как правило, это площади общего пользования, но, тем не менее, используемые для коммерческой деятельности. Таким образом, либо в течение года на эти площади оформят право собственности, либо по истечении этого срока мы обратим их в муниципальную собственность. Но полагаю, что права будут оформлены, потому что никто не захочет эти площади потерять», — отметил Агеев. Он добавил, что уже ведётся работа и по другим ТРК.

Глава Прикамья Максим Решетников заявил, что многие владельцы торгово-офисной недвижимости пытаются недоплатить деньги в муниципальные бюджеты: регистрируют права только на «полезные» помещения, а «бесполезные» — холлы, лестничные марши и т. д. — оказываются как бы без владельца.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Технология оформления таких площадей в муниципальную собственность есть, только не все собственники понимают, что она рабочая. Вы только собственников предупреждайте, как и зачем вы делаете. Вам же не нужны эти площади, а лишь надо, чтобы собственность на них была зарегистрирована и нам платили деньги. Надо всех уведомить, попросить оформить свои права и описать, что им грозит в случае отказа, чтобы избавить их и нас от дополнительной работы и не загружать суды.