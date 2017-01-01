Профильный комитет одобрил перераспределение расходов бюджета Перми на 2018—2020 годы

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Комитет по бюджету и налогам Пермской гордумы поддержал проект перераспределения расходов городского бюджета на 2018—2020 годы и рекомендовал коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении этих изменений в бюджет.

Проект представила заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина. Согласно нему, в текущем году перераспределяются расходы бюджета в объёме 65 млн руб. Дополнительно выделяется 7 млн руб. на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 25,5 млн руб. будут направлены на повышение заработной платы работникам культуры и образования в целях реализации Указа Президента РФ, 30,8 млн руб. — на возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным и электрическим транспортом.

Кроме того, в целях эффективного использования средств бюджета предлагается перераспределить расходы между 2018 и 2019 годами. Так, на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу улица Транспортная, 7, предлагается направить средства в сумме 165 млн руб.

Объём доходов и расходов бюджета города на 2018—2020 годы не изменится.