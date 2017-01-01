В середине декабря в Перми пройдёт ярмарка доступной недвижимости

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Фото: пресс-служба компании

15 декабря по адресу ул. Ленина, 66 в помещении бывшего НИИМУСа состоится ярмарка доступной недвижимости, организованная ассоциацией «РГР. Пермский край». Время работы ярмарки — с 11:00 до 16:00.

Для посетителей ярмарки доступной недвижимости планируется организовать работу консультационного центра, где можно будет получить ответы по вопросам недвижимости, адресованные Пенсионному фонду, налоговой службе, Кадастровой палате, юристам.

В ходе ярмарки посетители смогут узнать о действующих акциях от АО «ПЗСП», позволяющих сделать квартиры от застройщика более доступными. Это акция «Кэшбек» на квартиры в строящемся доме в ЖК «Лазурный» на ул. Целинной, 57/3 и акция «Твоя первая квартира» на объект на ул. Иньвенской, 19.

Как отмечают в АО «ПЗСП», ярмарка — отличная возможность в выходной день спокойно подобрать себе подходящую квартиру, забронировать её, подобрать и оформить заявку на ипотечный кредит.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-300-7977. Застройщик — АО «ПЗСП». Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф

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