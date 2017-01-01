В 2018 году в Перми создали тысячу новых мест в детских садах

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Фото: Константин Долгановский

Такие данные озвучили в мэрии, подводя итоги года в создании образовательной инфраструктуры столицы Прикамья. Всего за четыре последних года создано порядка 10 тыс. мест в детских садах. По словам чиновников, эта работа направлена на то, чтобы максимально удовлетворить запросы родителей на получение мест в дошкольных учреждениях ближе к дому.

Кроме того, создание мест в детских садах считают одним из основных результатов работы в социальной сфере почти 42% опрошенных пермяков.

В качестве примеров чиновники приводят знаковые проекты года. Так, в этом году открылся новый детский сад с уклоном в интеллектуальное развитие «Эрудит» в Мотовилихинском районе. В нём предусмотрены 12 групп для детей с 2 до 7 лет, он доступен для маломобильных групп населения.

Также после капитального ремонта открылся корпус детского сада №404 на 50 мест, завершаются ремонтные работы в детском саду на ул. Каляева, 35а, а в ноябре депутаты Пермской гордумы одобрили выкуп детского сада на улице Чернышевского, 17в на 120 мест. Планируется, что он откроет свои двери для ребят в первом квартале следующего года.

Николай Захаров, ректор АНО «Пермский институт инноваций и мониторинга оценки качества образования»:

— Радует, что у городских властей появляется желание создать максимально комфортную, безопасную и развивающую среду для детей. В последнее время наблюдается системная работа по совершенствованию дошкольного образования Перми. Это касается не только материальной базы, но и подхода к организации образования. При этом, чтобы достичь воспитательных и образовательных целей, важен не только охват детей, необходимо видеть каждого ребенка и его потребности.



