Максим Решетников дал старт Году театра в Прикамье

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 13 декабря, на открытой репетиции премьерного балета «Баядерка» в Пермском театре оперы и балета губернатор Пермского края Максим Решетников дал старт событиям Года театра в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы Прикамья.

Максим Решетников подчеркнул, что каждый из 20 театров региона имеет свой узнаваемый стиль, традиции и верных зрителей.

«Это подтверждают «Золотые маски», которые получают пермские постановки. Мне кажется, это символично, что Год театра мы открываем новой постановкой, и с нами в зале представители Союза театральных деятелей края, заслуженные работники культуры», — отметил глава региона.

Главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алексей Мирошниченко обратил внимание на невероятную атмосферу генеральной репетиции. «Такого ещё не было никогда. Сегодня наш репертуар пополнится ещё одним шедевром — балетом Мариуса Петипа», — сказал балетмейстер.

Всего в день открытия Года театра в Пермском крае пройдут 252 мероприятия.

В территориях региона, где театр не представлен, пройдут открытые мероприятия театральных студий, творческих молодёжных и школьных проектов, выставки и театральные показы. В территориях с присутствием крупных театров — Губахе, Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чайковском и Перми — состоятся премьеры и показы спектаклей с приглашением ветеранов сцены, заслуженных работников культуры, представителей Союза театральных деятелей России.

В Перми события, посвящённые Году театра в России, начнутся сразу с двух долгожданных премьер: открытой генеральной репетиции балета «Баядерка» в Пермском театре оперы и балета и мировой рок-оперы Jesus Christ Superstar в Пермском академическом Театре-Театре. Также премьера спектакля «Гришка Вольт» в этот день состоится в Пермском ТЮЗе. Пьесу специально для Пермского ТЮЗа написала молодой драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды.

Мероприятия основного плана Года театра в Пермском крае сформированы по основным направлениям. В него вошли 25 значимых театральных событий, среди которых крупные премьерные постановки, новые театральные проекты, образовательные программы и фестивали. Среди них — совместный проект «Сцены-Молота» и Пермской галереи о пермских богах, а также крупные фестивальные театральные проекты, такие как Дягилевский фестиваль, фестиваль «Тайны горы Крестовой», межнациональный фестиваль искусств «Сообщение» и другие.

В Год театра будут реализованы именитые пермские театральные любительские проекты — всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь», фестиваль моноспектаклей «МОНОfest», XV Пермский краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса».

Также Пермский край сформировал заявки на участие в крупных федеральных и международных проектах, которые на данный момент находятся на стадии рассмотрения.

Значимыми датами обещают стать и всероссийские акции, которые в этом году примут театральную направленность: 18—19 мая 2019 года — «Ночь музеев», 25 августа 2019 года — «Ночь кино», 2—3 ноября 2019 года — «Ночь искусств». Культурные учреждения Пермского края — от сельских домов культуры до крупных театров региона — ежегодно принимают участие в этих акциях, успешно презентуя специализированные интерактивные программы, которые пользуются широким спросом у зрителей и гостей мероприятий. 27 марта 2019 года — во Всемирный день театра — в 45 муниципальных образованиях будут представлены крупные театральные события, которые объединят 50 тыс. зрителей.

Кроме того, Год театра в Пермском крае будет ознаменован такими юбилейными датами, как 55-летие Пермского театра юного зрителя в сентябре и 75-летие Лысьвенского театра драмы им. Савина в декабре 2019 года.

Мероприятия проводятся в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

Напомним, в соответствии с указом президента Путина, 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года театра охватят все регионы Российской Федерации