Экс-главе НПФ «Стратегия» вынесли приговор Пётр Пьянков проведёт четыре года в колонии и заплатит штраф 2 млн руб.

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Петр Пьянков

Фото: newsko.ru

Сегодня в Ленинском суде Перми огласили приговор экс-главе негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову. По совокупности преступлений суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн руб. В счёт срока предпринимателю также зачтут время, проведённое в СИЗО и под домашним арестом.

Сам Пётр Пьянков обжаловать приговор не намерен.

Пётр Пьянков перед оглашением приговора

Фото: Максим Анфалов

Ещё один обвиняемый по делу «Стратегии», Дмитрий Щукин, избежал наказания, сопряжённого с лишением свободы. По решению суда он заплатит штраф 490 тыс. руб.

Напомним, Пьянкова обвиняли в хищении средств фонда на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юридических лиц. Объём только одного обвинительного заключения по делу составил 1,5 тыс. страниц.

В марте 2016 года Центральный банк РФ аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию граждан. Решением Арбитражного суда Пермского края от 30 января 2018 года указанный пенсионный фонд был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство.

Бывшему генеральному директору фонда Петру Пьянкову, а также бизнесмену Дмитрию Щукину предъявили обвинение в хищении средств фонда. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд руб. накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. В результате от действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

Ранее краевая прокуратура попросила приговорить Петра Пьянкова к четырём годам лишения свободы со штрафом 2 млн руб., а Дмитрию Щукину дать два года условно. Также в 4-летний реальный срок для Пьянкова предложили зачесть его нахождение в ИВС с 3 по 7 апреля 2016 года (1 день за 1,5 в колонии общего режима) и домашний арест с 8 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года (2 дня за 1 день в колонии).