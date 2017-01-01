«Угрозы обрушения в больнице №3, где треснула стена, нет», — Антон Удальёв

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Трещина в стене больницы
Фото: Константин Долгановский

Сегодня утром в Пермской городской детской клинической больнице №3 на Ленина, 13 появилась трещина в стене подвала.

На место выехали специалисты МКУ «Гражданская защита», руководство краевого МЧС и сотрудники администрации Пермского края.

Как пояснили представители краевых властей, стена, где обнаружена трещина, не является частью палаты и не является несущей стеной. Сейчас решается вопрос по эвакуации людей, находящихся в здании. На момент аварии в больнице находились 255 человек, из них 144 ребёнка.

Учитывая случившееся, новых маленьких пациентов в больнице временно не принимают. Часть проходящих лечение детей переводят в другие учреждения. По уверениям властей, риска для здоровья и жизни детей нет. Сейчас ремонтная бригада компании «Новогор-Прикамье» ведёт откачку воды в подвале здания, водоснабжение больницы временно приостановлено.

Антон Удальёв, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Только что был в больнице №3. Обстановка нормальная. Стена, в которой появилась трещина, не является несущей, угрозы обрушения нет. Пациентов в плановом режиме перемещают в другие учреждения. Сколько займёт ремонт — станет известно после откачки воды из подвала, по результатам обследования специальной комиссией. Вопрос находится на контроле губернатора, информацию по ситуации ему докладывают ежечасно.

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