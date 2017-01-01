Объединённый фронт Члены правительства рассказали представителям местных парламентов о новых механизмах бюджетной политики и законодательных инициативах

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Пермский край разработает проект поправок к ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», предусматривающих объединение сельских территорий в сельские округа. Об этом на заседании Совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия» в представительных органах Пермского края 12 декабря заявил первый вице-премьер Роман Кокшаров. После выступления губернатора Максима Решетникова в Совете Федерации, где он обозначил эту проблему, регион получил от верхней палаты парламента представление, в котором краю поручено разработать соответствующий закон и выйти с ним в Госдуму. Более того, отметил Кокшаров, такой документ уже есть.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ЗС Сергей Ветошкин сообщил, что депутаты на местах сами предложили сделать такой формат работы. «Эта площадка позволяет нам выработать единые подходы и решения по тем проблемам, которые обозначаются, в первую очередь, на муниципальном уровне. И мы рассматриваем вопросы, которые являются для них очень значимыми: здравоохранение, бюджетные отношения, объединительные процессы и вопросы, связанные с ремонтом дорог», — пояснил депутат.

Сельские округа

Первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров рассказал представителям земских собраний и городских дум об объединительных процессах в муниципальных образованиях. В этом году в Пермском крае были созданы Гремячинский, Кизеловский, Краснокамский, Чайковский, Оханский и Горнозаводский городские округа. Кроме того, к уже созданным городским округам на базе Соликамска и Березников присоединились поселения Соликамского и Усольского муниципальных районов. По словам Романа Кокшарова, в 2019 году создать городские округа в границах районов собираются ещё 12 муниципалитетов: Суксунский, Октябрьский, Нытвенский, Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Добрянский, Ильинский, Александровский, Красновишерский, Очёрский и Чердынский районы.

В результате количество муниципальных образований снизится ещё на 92 и составит 188 (для сравнения: в 2017 году в крае было 337 муниципальных образований).

Во время своего доклада Роман Кокшаров отдельно остановился на невозможности объединиться в округ для сельских территорий. «Сейчас закон позволяет объединение, только если в составе района есть городской округ. Это несправедливо. Губернатор Пермского края выезжал в Совет Федерации и предложил внести изменения в ФЗ-131, чтобы зафиксировать в нём статус «сельского округа». Недавно в Пермь пришло представление Совета Федерации, где Заксобранию Пермского края поручено разработать закон — у нас он, в принципе, есть — и выйти с законопроектом в Государственную думу. Поэтому думаю, что эта вещь появится», — отметил министр.

Бюджет и налоги

Вместе с тем одной из главных задач на предстоящую трёхлетку остаётся увеличение доходов местных бюджетов, сообщила первый заместитель председателя правительства края Ольга Антипина. Так, только за счёт региональных налоговых инициатив — изменения ставок транспортного налога и налогообложения недвижимого имущества по кадастровой стоимости — муниципалитеты получат в 2019—2020 годах дополнительно более 1,1 млрд руб.

Однако муниципалитеты должны и сами пытаться увеличить свои доходы. В частности, можно пересмотреть «сомнительные» ставки и льготы по местным имущественным налогам.

«Например, в Григорьевском сельском поселении Нытвенского района от имущественных налогов освобождены старосты. И если вы проанализируете свою нормативную базу, то найдёте подобные примеры и в своей территории», — заявила Антипина.

Она также предложила муниципалитетам вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки и работать с недоимкой местных налогов. «В этом году мы закупили программно-аппаратный комплекс. Приставы, ГИБДД и наши специалисты выезжают на дороги и собирают транспортный налог, который не собирается в муниципалитетах. Если за 2017 год судебные приставы взыскали по транспортному налогу 2,7 млн руб., то только за один месяц рейдов они взыскали 8 млн руб. Всё это поступает в ваши бюджеты. Поэтому у нас возникает вопрос: как измеряется эффективность работы по сбору недоимки в муниципалитетах? Я знаю, что во многих муниципалитетах созданы комиссии по борьбе с недоимкой, но пока существенных результатов от их работы мы не видим», — добавила заместитель председателя правительства.

Вторая задача, которую край поставил муниципалитетам, — это снизить свою дотационность, например, с помощью замещения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

В 2019 году этот инструмент выбрали лишь пять районов: Пермский, Суксунский, Юсьвинский, Нытвенский и Верещагинский. При этом Ольга Антипина отметила, что, по их оценкам, замещение дотации на выравнивание дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ должно быть выгодно 12 муниципалитетам. «Поэтому рекомендуем проанализировать свой потенциал Гремячинскому, Краснокамскому, Соликамскому городским округам, Кунгурскому, Красновишерскому, Октябрьскому, Оханскому районам и Березникам и всё-таки выйти с инициативой о замене нормативов отчислениями. Это уверенный дополнительный источник доходов для ваших бюджетов», — подчеркнула она.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Елена Зырянова отметила, что в крае действительно есть разные территории. «Есть более крупные и сильные муниципалитеты, где более высокий профессиональный уровень специалистов. Они на лету подхватывают все наши инновации и начинают ими активно пользоваться. До некоторых территорий это доходит через год или два, когда увеличивается количество ТОСов и количество заявок на конкурс по инициативному бюджетированию», — говорит Зырянова. И добавила, что ей хотелось бы, чтобы на местном уровне власти в режиме реального времени следили за всеми решениями региональных властей и включались в работу как можно динамичнее. Потому что «от этого зависит бюджет конкретного муниципального образования и качество жизни населения».

Также перед представителями земских собраний и городских дум выступили заместитель министра здравоохранения Михаил Мальцев с докладом о мерах по обеспечению доступной медицинской помощи в муниципальных образованиях и министр транспорта Пермского края — Николай Уханов с докладом об автодорожном строительстве.

Фракция поможет

Председатель Земского собрания Карагайского района Сергей Аликин отметил, что площадка, которую даёт Совет руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия» в представительных органах Пермского края, предоставляет им возможность услышать информацию профильных министерств непосредственно из первых уст. Однако, по его словам, было бы неплохо, если бы представительным органам муниципалитетов информацию о докладах направляли заранее, чтобы можно было подготовить вопросы. Кроме того, Сергей Аликин отметил, что хотелось бы послушать и другие отрасли, например министерство образования.

В конце заседания руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Юрий Борисовец сообщил, что, возможно, в следующем году фракция ЕР в Заксобрании предложит муниципалитетам приходить с законотворческой инициативой в рабочую группу по подготовке законопроектов, организованную в рамках фракции. По его словам, у нас достаточно много субъектов законодательной инициативы, все они приходят на общих основаниях, и не факт, что их инициатива принимается. И обращаться во фракцию напрямую — это более действенный инструмент, потому что фракция «Единой России» в Законодательном собрании — это консолидированное большинство. Юрий Борисовец отметил, что такой же механизм сейчас работает в Госдуме, и если два года назад региональные инициативы в 95% случаев не проходили, то сейчас ситуация выравнивается.

Кроме того, Борисовец напомнил о том, что в ЗС на площадке фракции часто заслушивают доклады правительства по разным направлениям. Он предложил представителям территорий готовить вопросы, которые их интересуют, и присылать их членам фракции, чтобы депутаты Заксобрания задали их докладчикам и сообщили полученные ответы в муниципалитеты. «Также на пленарных заседаниях мы заслушиваем все федеральные службы, которые есть на территории Пермского края. Если у вас есть вопросы к этим структурам, мы можем вас пригласить или задать ваш вопрос и получить на него ответ», — отметил депутат.