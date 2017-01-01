Экс-капитан «Амкара» подал документы на получение тренерской лицензии

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Дмитрий Белоруков

Фото: ФК «Амкар»

Бывший капитан пермского футбольного клуба «Амкар» 35-летний Дмитрий Белоруков покинул футбольный клуб «Анжи» по собственному желанию и подал заявку на обучение на тренерскую лицензию категории «В-УЕФА». Белоруков значится в списке поступивших на обучение, опубликованном на сайте Академии тренерского мастерства.

Категория, на которую он подал документы, позволит Белорукову обучать спортсменов команд российской Премьер-лиги, а также тренировать молодых игроков в первом и втором дивизионах. Лицензия выдаётся на три года.

Белоруков выступал за пермский «Амкар» с 2005 года с перерывом на выступление за московское «Динамо» в 2016—2017 годах. В конце июля нынешнего года подписал контракт с махачкалинским «Анжи», в составе которого значился до декабря.