Губернатор Прикамья принял участие в итоговом заседании правления ОАО «РЖД»

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Фото: Наталья Тимофеева

Оно прошло во вторник, 11 декабря, в головном офисе компании. Заседание было посвящено итогам производственно-финансовой деятельности холдинга за 2018 год и приоритетным задачам на 2019 год.

Говоря о результатах работы компании в 2018 году и в целом за 15 лет работы холдинга, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что железнодорожниками установлен абсолютный рекорд объёма перевозок. К пиковому значению советского периода в 1988 году грузооборот увеличен на 2,5%, при этом доля железнодорожного транспорта (без учёта специализированного трубопроводного) в грузообороте транспортной системы страны приблизилась к 88%, что является максимальным показателем за 15 лет.

Глава Прикамья в своём выступлении отметил, что партнёрские отношения региона и РЖД выходят на новый уровень. В этом году в крае запустили два электропоезда «Ласточка». За месяц пассажиропоток в регионе вырос на 30%. «Сотрудничество с РЖД помогает нам качественно улучшать жизнь пермяков, — отметил Максим Решетников. — Такого количества совместных проектов и планов, как по значимости, так и по масштабам, которые есть сегодня, в крае не было уже очень давно. Большая часть этих проектов имеет социальную направленность».

Напомним, в ноябре Пермский край и РЖД заключили соглашение на ближайшие три года. Оно предусматривает реализацию проектов в транспортном обслуживании населения и бизнеса, в модернизации железнодорожной инфраструктуры и в реализации социально значимых проектов.

Так, в Прикамье развивается Березниковско-Соликамский железнодорожный транспортный узел, к 140-летию реконструирован железнодорожный вокзал на Перми I. Вокзал был начальным пунктом самой первой железной дороги на Урале — Уральской горнозаводской железной дороги. Ровно год назад на его площадке открылся крупный федеральный проект — мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

Кроме того, ОАО «РЖД» с опережением на два месяца закончило реконструкцию железнодорожного путепровода на пересечении Транссибирской магистрали с улицей Героев Хасана.

Это южные «ворота» Перми, ключевой объект для города. Край получил новый железнодорожный путепровод и шестиполосную автотрассу регионального значения Пермь — Екатеринбург.

Большое значение для города Перми и края имеет проект по развитию территории завода им. Шпагина. Здесь уже проводятся крупнейшие события регионального и федерального значения.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края