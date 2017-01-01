Собственница дома престарелых «Добрые руки» заработала на пожилых и инвалидах 7 млн руб.

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Индустриальный суд Перми вынес приговор по делу в отношении собственницы частного приюта «Добрые руки», сообщили в краевой прокуратуре. Её признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Приговор — 1 год и 4 месяца лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Женщина, являясь руководителем центра временного пребывания пожилых людей «Добрые руки» с июня 2016 года до конца февраля 2018 года на территории Перми, оказывала престарелым и маломобильным жителям Перми и Пермского края в организованном ею пансионате медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Большинство постояльцев — инвалиды, престарелые граждане, которые нуждались в оказании профессиональной помощи.

Между тем обслуживающий персонал центра не обладал соответствующим уровнем квалификации для предоставления социально-медицинских, психологических, педагогических и правовых услуг. Внутреннее оборудование жилых помещений не отвечало санитарно-эпидемиологическим нормативам, притом что отдельные постояльцы являлись инвалидами и не могли самостоятельно передвигаться. Для всех клиентов готовились одинаковые блюда, без учёта состояния здоровья и способности к самостоятельному приёму пищи. В ряде случаев в гостинице содержались пациенты, которым было необходимо оказание квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, здание не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, комплектом огнетушителей и спецсредств, отсутствовали схемы эвакуации, ширина лестничных маршей и высота ступеней не соответствовали нормативам.

В результате жизнь и здоровье престарелых клиентов пансионата подвергались опасности.

За весь период существования через «Добрые руки» прошло более 60 человек, с которых за оказание пансионатом небезопасных услуг было получено более 7 млн руб. незаконного дохода.