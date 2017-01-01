Заседание по делу о сносе долгостроя у Перми I отложили до 17 декабря

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Фото: Константин Долгановский

В Семнадцатом арбитражном апелляционном суде Перми 7 декабря состоялось предварительное судебное слушание по делу о сносе здания на Монастырской, 2б. Судебный иск с требованием снести долгострой подан краевой Госинспекцией по охране памятников. В качестве ответчика выступает собственник земельного участка, на котором находится строение, — ООО «Магнат».

Ранее Госинспекция по охране памятников подала иск в Арбитражный суд Пермского края о признании строящегося здания самовольной постройкой. Суд с доводами истца согласился. В обосновании исковых требований истец указывал, что работы по реконструкции здания, проводимые ООО «Магнат», ведутся без соответствующего разрешения. Тем самым создаётся угроза сохранения памятников истории и культуры, расположенных в районе Перми I.

В то же время судом приняты к рассмотрению апелляционные жалобы, поданные ООО «Магнат» и министерством строительства и архитектуры Пермского края на решение Арбитражного суда. Их рассмотрение назначено Семнадцатым арбитражным апелляционным судом на 20 декабря. Напомню, в октябре этого года краевой Арбитражный суд признал незаконным строительство здания многофункционального назначения у речного вокзала и принял обеспечительные меры в отношении застройщика — ООО «Магнат» — и связанных с ним организаций.

Заседание по иску о сносе долгостроя отложено до 17 декабря. Суд принял решение привлечь к процессу новых участников: департамент градостроительства и архитектуры Перми (ДГиА) а также региональные минимущество и инспекцию Госстройнадзора.