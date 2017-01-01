Названы «Центры культуры Пермского края» 2019 года Ими стали Добрянка, Оханск и село Посад

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Оханск

Фото: photogoroda.com

Публичная защита проектов-финалистов в рамках программы «Пермский край — территория культуры» состоялась 12 декабря. Это третий этап ежегодного конкурса, определивший муниципалитеты, которые в 2019 году будут носить звание культурных столиц региона. Напомним, конкурс реализуется в Пермском крае с 2007 года и ежегодно ее лауреатами становятся три муниципалитета Прикамья, которые получают гранты на воплощение программ комплексного социально-культурного развития.

Победителем в «старшей» группе (города с населением свыше 20 тыс. человек) стало Добрянское городское поселение с проектом «Добрянка — столица доброты». Благодаря этому проекту в Добрянке появится новый музейный сквер, будет благоустроена и подготовлена для проведения мероприятий набережная, а в самом городе появятся забавные объекты туристической навигации — «добрячки». В новом формате пройдут уже известные Фестиваль сладостей и международный кукольный карнавал.

В «средней» группе (территории с населением от 8 до 20 тыс. человек) победителем стал Оханск с проектом «Оханск — родина слонов и не только…». Благодаря истории с трогонтериевым слоном, раскопки которого происходят на территории Оханского района, о городе узнали далеко за пределами Пермского края, но Оханск решил доказать, что его историко-культурное наследие — не только палеонтология. В течение 2019 года в районном центре будет разработана новая концепция краеведческого музея, пройдут фестивали, посвящённые истории и современности города, выставки, серия событий «Общественные выходные».

Победителем в «младшей» группе участников (население — менее 8 тыс. человек) стало Посадское сельское поселение Кишертского муниципального района. Проект «Дыхание Посадских гор» раскроет территорию для туристов, позволит обустроить стоянки по маршрутам сплавов. Здесь пройдёт фестиваль «Дыхание ветра», а на вершинах Посадских гор появятся необычные кинетические (движущиеся) арт-объекты.

Передача символов проекта победителям состоится на торжественной церемонии подведения итогов программы в Березниках 15 декабря.





