Департамент образования Перми: «Родителям доступ в школы будет обеспечен» Чиновники уверяют, что цель ограничений заключается в учёте посетителей

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В администрации Перми разъяснили ситуацию с доступом родителей школьников в учебные заведения города. Напомним, ранее департамент образования Перми выпустил распоряжение, согласно которому с 1 января 2019 года школы Перми закроют от посторонних. Информацию об этом опубликовала активист РОО «Общественный совет за права детей на образование» Анна Куликова.

Сегодня городской департамент образования пояснил, что ограничений на посещение школы родителями учеников не будет. Как отмечают в мэрии, в образовательных учреждениях Перми, как и по всей стране, принимаются меры по обеспечению безопасности и здоровья детей. Вместе с тем действия сотрудников учебных заведений по ограничению доступа в школы не должны противоречить здравому смыслу и ущемлять права учащихся и их родителей.

Для доступа на территорию учебного заведения родители смогут воспользоваться домофоном или магнитными картами, которые можно получить у руководителя учебного заведения.

Чиновники подчёркивают, что школа не является закрытым режимным объектом и территории учебных заведений открыты для жителей, в том числе для занятий спортом. Для беспрепятственного доступа к спортивному объекту нужно будет лишь обратиться к директору образовательного учреждения для изготовления магнитной карты доступа — они будут выдаваться всем горожанам бесплатно.

С ноября магнитные устройства для контроля доступа установлены на входе в школу №135. Тем не менее доступ на территорию учебного заведения открыт как для родителей, так и для населения, сообщили в департаменте.

По словам чиновников, цель таких действий заключается в учёте посетителей. «Это работа начата ещё в 2016 году. Тогда на домофонные «замки» были закрыты учреждения дошкольного образования, родители проходят в детский сад по выданному ключу (или домофонному коду) либо позвонив по домофону. Такая система доступа зарекомендовала себя успешно», — пояснили в мэрии.