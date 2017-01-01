В пользу подопечных «Дедморозим» запустили арт-аукцион «Всякое добро» Каждый желающий может купить работы пермских художников, чтобы сотворить чудо для больных детей

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Один из лотов, часть диптиха «Ноябрь» Александра Юнусова

В рамках арт-программы фестиваля «Всякое добро» стартует онлайн-аукцион произведений пермских художников, переданных ими ради чудес для подопечных фонда «Дедморозим». Работы размещены на благотворительной блокчейн-площадке 1+1 и доступны для покупки всем желающим. Вместе с произведением искусства победитель аукциона получит письмо от фонда «Дедморозим», подтверждающее, что все средства направлены на дело сохранения детского здоровья. Для участия в аукционе необходимо лишь пройти процедуру регистрации по ссылке .

Напомним, арт-программу фестиваля «Всякое добро» курирует кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ Анна Суворова. В благотворительной акции принимают участие художники: Михаил Павлюкевич, Вадим Михайлов, Александр Юнусов, Ольга Молчанова-Пермякова и Алексей Илькаев. От каждого художника представлено по одному лоту.

Выставленные на интернет-аукцион работы пермяки и гости города смогут увидеть и вживую. В понедельник, 17 декабря, в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15) откроется предаукционный показ, где будут выставлены все картины и объекты, участвующие в благотворительной акции. На вернисаже координаторы «Дедморозим» поблагодарят художников за участие в фестивале и вручат им благодарственные письма. Открытие выставки пройдёт в 19:00, вход свободный, приглашаются все желающие.

Открытие предаукционного показа в Центре городской культуры станет первым событием благотворительного арт-фестиваля. Музыкальная программа «Всякого добра» откроется 3 января в частной филармонии «Триумф» инклюзивным концертом классической музыки, на который придут как подопечные детского фонда, так и другие юные пермяки, а также их родители. 4 января на сцене частной филармонии состоится вечер электронной музыки и инди-рока: «Я растение», Radiovanya, Half moon glass, Aira, Vosmoy, Gnoomes. Завершится фестиваль 5 января концертом рок-н-ролльных, блюзовых и регги-коллективов: «Дорога через лес», «Почти Володя», «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья», Babakaband. Все музыканты принимают участие в фестивале безвозмездно, вырученные от продажи билетов средства будут направлены на нужды подопечных фонда «Дедморозим».

Контактный телефон организаторов фестиваля «Всякое добро» 8-909-110-11-44. Сообщества фестиваля — Вконтакте , Фейсбуке .

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