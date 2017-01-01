Мэрия отменила торги по продаже муниципального автопарка на ул. Энергетиков, 50

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Фото: Константин Долгановский

Власти Перми отменили торги на приватизацию имущественного комплекса бывшего автобусного парка, состоящего из девяти зданий. Комплекс расположен в Перми на ул. Энергетиков, 50. Эту информацию подтвердили в мэрии, однако причину отмены торгов озвучивать не стали.

По информации издания «Коммерсант-Прикамье», отмена может быть связана с интересом краевых властей к комплексу. По одной из версий, на месте комплекса может быть создан индустриальный парк для малого бизнеса.

Лот состоял из офисных, производственных, складских помещений, а также земельного участка площадью 58,5 тыс. кв. м. Общая площадь продаваемых зданий — 22,1 тыс. кв. м. Начальная цена — 106 млн руб. Торги пройдут 4 декабря, заявки принимаются до 27 ноября.

Отметим, имущество расположено в территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов). Разрешённое использование: промышленные и складские объекты.

Согласно документации, имеются подъездные пути для грузового движения, а также трансформаторная подстанция.

Напомним, отменённые торги стали уже вторыми по данному комплексу: предыдущие должны были пройти в сентябре, но не состоялись из-за отсутствия поданных заявок. Тогда начальная цена лота составляла 133 млн руб.