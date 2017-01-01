Сотрудников «Азота» обучили промышленной безопасности при аварийно-спасательных работах

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Фото: пресс-служба предприятия

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошло обучение в области промышленной безопасности для работников нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Его проводили специалисты учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований города Новомосковска.

Сотрудники предприятия прошли курс по технологии и правилам безопасности при проведении аварийно-спасательных работ, работе со специальным оборудованием, оснащением и инструментом, средствами индивидуальной защиты, правилам эвакуации работников филиала, а также по оказанию первой помощи пострадавшим. Итоговый экзамен представлял проектирование реальной ситуации — решение ситуационных задач по проведению газоспасательных работ с применением аварийно-спасательного оборудования, оснащения и инструмента.

По итогам обучения документы сотрудников НАСФ были направлены в отраслевую комиссию Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя.

Анна Караваева, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по промышленной безопасности и охране труда:

— В филиале «Азот» внедрён риск-ориентированный подход, основанный на прогнозировании сложных ситуаций. Это общемировой тренд, который позволяет повысить уровень соблюдения обязательных требований, а значит, и безопасности. Работа НАСФ — одна из важнейших составляющих этого подхода. Сотрудники нештатного аварийно-спасательного формирования — это технологический персонал филиала «Азот», они проходят тренировки наравне с работниками военизированного газоспасательного отряда предприятия и обладают теми же знаниями, что и профессиональные спасатели. Когда в каждом подразделении филиала на производстве работают люди, специально обученные газоспасательным работам, — это важный показатель безопасности на предприятии.

Нештатное аварийно-спасательное формирование действует в филиале «Азот» согласно Федеральным законам о промышленной безопасности, гражданской обороне, об аварийно-спасательных формированиях и др. В него входят сотрудники из числа технологического персонала шести подразделений предприятия — всего 60 человек.

Источник — АО «ОХК «УРАЛХИМ»